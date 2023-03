Lo scambio epistolare Il poeta ’commissario’ "Signore, così non va I briganti ci assediano"

di Alfredo Marchetti Sangue blu versato, aspre battaglie di fanti e cavalieri. Lucrezia Borgia e la Chiesa, con papa Leone X, che strizza l’occhio alla culla del Rinascimento. Sullo sfondo una Garfagnana devastata dal brigantaggio. Ludovico Ariosto si trova nella scomoda posizione di dover governare una terra di confine, che fa gola a molti. È un poeta, non è avvezzo a risolvere i conflitti con la spada. La ’realpolitik’ dell’epoca non è cosa per lui. Le sue mani non sono abituate a sporcarsi di sangue. Al massimo d’inchiostro. E oltre a queste ’piccole spine’ amministrative, l’uomo di cultura si trova nella scomoda posizione di non poter gettare la spugna, abbandonare l’incarico che gli è stato conferito. Sarebbe un affronto enorme. Alfonso I D’Este, terzo duca di Ferrara, Modena e Reggio, l’ha nominato governatore della Garfagnana, terra di suo dominio. Un po’ perché il letterato aveva dato prova della sua bravura diplomatica in passato, un po’ perché è oggettivamente al verde: la seconda ristampa del suo nuovo manoscritto, un certo ’Orlando furioso’, non stava dando i risvolti economici sperati, le casse private erano praticamente vuote. Il 30 gennaio 1524, assediato dai briganti, decide di prendere il coraggio a quattro mani e scrivere...