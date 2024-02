Lo chef Menconi in tv dal Nettuno a Reestogreen

Lo chef Daniele Menconi protagonista della puntata di venerdì sera di ‘Reestogreen’, il format di Canale 33 dedicato ai ristoranti gourmet. Il programma condotto da Chiara Carcano e Federico Fusca ha fatto tappa al bagno ristorante Nettuno di Fiorenza Puccetti per farsi preparare dallo chef Menconi un risotto con tonno e pomodoro giallo. ‘Reestogreen’ propone agli chef sette ingredienti, e loro devono decidere se usarli tutti o meno lanciando la sfida contro lo spreco alimentare. In ogni puntata tre chef propongono la loro ricetta con questi sette ingredienti. Menconi li ha usati tutti: riso, stracciatella, agrumi, tartare di tonno, pomodori giallo, mandorle e scalogno. Prima ha realizzato i pomodori confit a cui ha aggiunto le mandorle tritate per dare vita a un pesto speciale, poi ha fatto tostare il riso e gradualmente aggiunto tutti gli altri ingredienti, ad accezione del tonno e della stracciatella, che sono stati usati per guarnire il piatto. Per portare il risotto alla giusta cottura è stato aggiunto del brodo vegetale, mentre la tartare è stata composta utilizzando olio extra vergine di oliva e un pizzico di sale, aggiunto in un secondo tempo così da evitare al tonno di cuocere e perdere il sapore. E una volta pronto il risotto è stato servito ai conduttori, che lo hanno gustato sorseggiando una Vernaccia di San Gimignano godendosi il panorama sul mare di Marina di Carrara offerto dal Nettuno. Il risotto di Menconi è stato molto apprezzato da Carcano e Fusca, in particolare per la tostatura, che come ha spiegato lo stesso chef serve per preservare i chicchi durante la cottura.

A.P