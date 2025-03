Lions in campo per salvare la costa

Anche il Distretto Lions della Toscana entra in scena sul tema dell’erosione costiera. "Mai come in questo momento – afferma – i problemi dell’erosione costiera sono tornati prepotentemente alla ribalta. Vuoi per la concomitanza di eventi recentemente verificatisi quali l’incagliamento della nave Guang Rong contro il pontile di Marina di Massa, vuoi per la richiesta di ampliamento del porto di Carrara, con il il conseguente ipotizzato rischio di peggioramento dell’erosione della nostra zona. Gli operatori turistici sono preoccupati, così come le associazioni ambientaliste per un ulteriore avanzamento del mare".

Il Centro studi del distretto 108La dei Club Lions della Toscana con la collaborazione dell’associazione ambientalista Praesidiomaris, nel tentativo di dare il proprio contributo, affronterà questo spinoso problema con il convegno ’Erosione costiera: sfide, soluzioni e prospettive future’ in programma sabato prossimo, dalle 9, a Villa Bertelli di Vittoria Apuana. "Sarà un convegno dedicato all’approfondimento della problematica, una sfida cruciale che interessa gran parte del nostro territorio con implicazioni significative per molteplici interessi che vanno dai settori economici alla salvaguardia ambientale. Particolare attenzione sarà riservata alle interazioni tra i processi naturali e le pressioni antropiche, al fine di comprendere come queste forze si intreccino nel determinare l’evoluzione del litorale. Saranno presentati, con l’aiuto di importanti esperti della materia tra cui i docenti Monica Bini e Mauro Rosi dell’Università di Pisa, Enzo Pranzini (nella foto) dell’Università di Firenze, nonché il comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Silvia Brini, i principali approcci di gestione e mitigazione adottati per contrastare l’arretramento della linea di costa, con un focus su esempi concreti".