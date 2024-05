L’inutilità della guerra . Tre esperti a confronto per dire basta alla violenza

La guerra è la sconfitta della politica e dell’umanità, ma nonostante questo non riusciamo a liberarci da essa. E’ quindi necessaria una rivoluzione della pace ? Si ne parlerà stasera alle 21 al teatro dei Fratelli Cristiani. Il segretario provinciale di Rifondazione Comunista Nicola Cavazzuti, introdurrà tre candidati della lista ’Pace terra dignità’ che si presenterà alle elezioni europee: Rita Scapinelli, componente della Segreteria nazionale e responsabile nazionale antifascista del partito di Rifondazione comunista, Alì Khalil Rashid, attivista per la pace, Fabio Alberti, membro dell’esecutivo nazionale della Rete italiana Pace e Disarmo e di Un Ponte Per, nonché attivista per la pace e per i diritti. Durante la serata si esibiranno anche il cantautore Mappo, e l’attore Gaetano Vacca.