Linea diretta per parlare con i cardiologi dell’ospedale del cuore

“Cardiologie aperte” torna

con una nuova formula. Nei giorni lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 febbraio dalle 14 alle 16 i cardiologi dell’Ospedale del Cuore di Monasterio risponderanno al numero verde a disposizione della cittadinanza. Anche per il 2023 Monasterio aderisce alla campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare della Fondazione per il Tuo cuore – HCF Onlus, Ente di ricerca della Cardiologia Ospedaliera ANMCO. Al via, dunque, la settimana di prevenzione “Per il tuo cuore”.

Uomini e donne di ogni età potranno approfittare della disponibilità dei Cardiologi per porre domande legate alle malattie del cuore, fattori di rischio cardiovascolare, abitudini, corretti stili di vita, e - in senso lato - sul cuore a tutto tondo. Nei giorni indicati chiunque potrà chiamare il numero verde attivo per l’evento “Cardiologie Aperte” (800 05 22 33). Dopo una breve intervista, durante la quale la segreteria chiederà l’età, il sesso, la regione e la città di colui o colei che effettua la chiamata, la telefonata sarà trasferita ai cardiologi dell’Ospedale del Cuore di Massa.

"La migliore arma per affrontare le sfide che le malattie cardiovascolari ci impongono è la prevenzione – spiega Umberto Paradossi (nella foto), direttore dell’unità operativa cardiologia di Monasterio. Quest’ultima non può prescindere dalla conoscenza e da una cultura sanitaria che deve essere capillarizzata il più possibile. Quest’anno i cittadini potranno contattare telefonicamente cardiologi dedicati e porre domande su problemi legati alle malattie del cuore. La cardiologia dell’Ospedale del Cuore di Massa ha, ancora una volta, aderito con entusiasmo a questa iniziativa. Conoscere è prevenire, prevenire è curare, soprattutto il tuo cuore".