L’incubo dei raggiri online e a casa. Ripartono gli incontri di formazione: "Casi pratici e tecniche di difesa"

Prosegue il ciclo di formazione teorico-operativa per mettere in guardia la popolazione contro le truffe. Venerdì 20 dicembre il Comune di Aulla, in collaborazione con l’associazione culturale scuola di formazione professionale di La Spezia, propone il 22° convegno gratuito su un fenomeno sempre attuale e dal quale nessuno può dirsi immune. Cinque docenti relazioneranno sul tema, esibendo il maggior numero di informazioni possibili ed utili per difendersi e per contrastare il fenomeno. Alle 18 nella sala consigliare del Palazzo Civico di Aulla sarà il sindaco Roberto Valettini ad aprire il convegno che nel suo primo blocco tratterà le varie tipologie di truffe, da quelle online ai raggiri per strada e a casa, riferendo cenni normativi, accertamenti delle forze di polizia ed analisi di casi pratici supportati da materiale video. A relazionare saranno: il comandante della Polizia di Bonossola e vice comandante della Polizia di Santo Stefano di Magra Andrea Prassini, specializzato in reati informatici e criminologia; Stefano Rossi, funzionario della Polizia di Stato in quiescenza alla Questura di La Spezia già formatore del centro addestramento Polizia di Stato e del Consorzio Comuni Trentini; Rosario Izzo sostituto commissario della Polizia di Stato in quiescenza già responsabile della sezione operativa sicurezza cibernetica di La Spezia. Il convegno proseguirà con la trattazione dei risvolti psicologici e psichiatrici nelle vittime di truffa, nonché delle tecniche di analisi del comportamento degli autori di truffe e delle tecniche di controinformazione delle vittime verso gli autori. Relazioneranno Leonardo Moretti, medico chirurgo specializzato in psichiatria e Ctu ai Tribunali di Roma, Genova, Massa e La Spezia, formatore del centro studi psicopatologia investigativa e consulente in vari corpi di polizia; Giuseppe Ruffolo, medico chirurgo specializzato in psichiatria e formatore del centro studi psicopatologia investigativa. Al termine del convegno, apericena a buffet offerto dalla pizzeria Calvo Natale e dal Gelatiere di Aulla. La Società Seal di La Spezia metterà gratuitamente a disposizione un bus con partenza alle 17 da Aulla per Pallerone, Serricciolo, Olivola, Quercia e ritorno. Per informazioni: 0187400216 oppure scrivere a: [email protected].

Michela Carlotti