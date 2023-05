L’Inail approva il ’progetto piscine’ A Villafranca arriva il maxi impianto

di Andrea Luparia

Il sogno diventerà realtà. Il 15 maggio il consiglio di amministrazione dell’Inail ha deliberato il via libera all’investimento di 10 milioni e 800 mila euro "per la riqualificazione del sito intitolato alla memoria di “P.Cirielli“ a Villafranca". Questa montagna di soldi è comprensiva delle spese notarili, degli oneri fiscali "di cui un milione e 65mila euro per l’acquisto dal Comune di VIllafranca dell’area individuata, comprensiva di tutti gli immobili e di 218mila euro quale rimborso per le spese". Per capirci. Probabilmente è il più grande investimento mai fatto in Lunigiana sui centri sportivi. E forse è anche il più grande investimento del settore in tutta la provincia. Classifiche a parte, tra tre o quattro anni Villafranca avrà cinque piscine in grado di attirare ogni visitatore: le due piscine esterne (che avranno filtri nuovi, guaiana nuova, pavimentazione nuova, ecc) riporteranno sotto i riflettori Villafranca come località dove andare, d’estate, a fare il bagno. E le tre piscine interne saranno utilizzabili 12 mesi all’anno da ogni sportivo: quella piccina è destinata ai bambini, quella da 25 metri agli atleti (amatori o professionisti che siano) e quella intermedia sarà utilizzabile da chi vuole nuotare ma solo se “tocca“. Ci sarà anche il barristorante dove mangiare e bere dopo l’allenamento. Il percorso per avere questa maxi struttura è iniziato qualche anno fa. Il Comune ha partecipato e vinto il bando per strutture sportive adatte alle scuole, alla riabilitazione, agli atleti e a chi nel tempo libero vuole muoversi. Poi c’è stato un lungo confronto con i tecnici Inail per migliorare questo o quel dettaglio. Ora il progetto è esecutivo e a breve Inail presenterà il bando di gara. E comprerà l’area dal Comune. Ma sarà poi il Comune a cercare una società (magari sportiva) in grado di usare al meglio quello che dovrà diventare un piccologrande gioiello. Particolare interessante. Raggiunto al telefono, il sindaco Filippo Bellesi non esita a condividere i meriti. "Il progetto è stato votato più volte in consiglio comunale ed è sempre stato approvato all’unanimità. Anche la minoranza ha sempre riconosciuto la bellezza della struttura che sorgerà". Bellesi ricorda che l’intervento modificherà la zona sia sotto l’aspetto viario che infrastrutturale e permetterà una crescita economica. "L’impianto sarà utilizzabile da bimbi e nonni - conclude il sindaco - . Sarà bello rivedere qui squadre di pallanuoto, nuotatori, tuffatori e alunni di tante scuole". Dimenticavo. Ci saranno anche tanti pannelli solari.