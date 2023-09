L’inaccessibile Villa Cuturi. Ascensore rotto da otto anni

Turismo significa ospitalità, per tutti, in particolare per chi ha maggiori difficoltà a muoversi. Così un ascensore per disabili e un montascale ormai non funzionanti da anni proprio all’interno di Villa Cuturi, una delle sedi dei punti informazioni per l’ambito turistico Riviera Apuana, non sono certo un bel biglietto da visita. A sollevare il problema alla giunta del sindaco Francesco Persiani e alla Provincia, è Nicola Ricci (nella foto) che chiede una manutenzione ordinaria. "Mi rivolgo ad entrambi gli enti preposti – sottolinea – perché la responsabilità viene rimbalzata da uno all’altro, con il risultato di una sedia montascale e un ascensore per disabili guasti da circa 8 anni. Già in altre occasioni, io e Daniele, un ragazzo in sedia a rotelle, abbiamo sollecitato il disservizio che ci ha visto in difficoltà nel partecipare a mostre ed eventi lì in quella sede a Villa Cuturi. Si tratta di inclusione e senso civico e pretendiamo una soluzione, per il rispetto anche di altri disabili ed anziani che si vedono tagliati fuori dal poter entrare negli uffici Urp a Villa Cuturi per richiedere informazioni o per visitare eventi artistici e culturali".

Non è l’unico problema con gli ascensori a Massa. Un altro impianto allestito ma di fatto mai entrato in funzione è quello che collega la galleria commerciale dell’ex mercato ortofrutticolo di via Bastione con il piano superiore. Finanziato, appaltato e realizzato, resta una scatola priva di funzioni nel cuore della città.