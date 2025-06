Libro su Borzoni, leggenda dello sport

Si intitola ’Giuseppe Borzoni, una leggenda dello sport massese’ l’ultima libro di Gianni Bianchi, qui con la collaborazione di Maurizio Togni, dedicata al ’Gambino’, il professore che ha contribuito a fare grande l’attività sportiva cittadina ed ha scoperto nei suoi due campi di principale attività, l’atletica e la pallavolo, personaggi di livello internazionale. Basti pensare ai due olimpionici Luigi Benedetti – finalista a Monaco ‘72 e Montréal ‘76 con la staffetta 4x100, di cui è stato vice campione europeo, e campione italiano dei 100 metri nel 1973 quando batté Pietro Mennea – e Fabio Vullo – bronzo a Los Angeles ‘84 e collezionista nel volley di scudetti e World League. Il libro (edizioni Sarasota) verrà presentato domani, alle 21, al Tennis Club Marina di Massa (viale della Repubblica). Con gli autori interverranno l’avvocato Dino Del Giudice, appassionato divulgatore dei personaggi della nostra città, e il collega Riccardo Jannello, che nel volume ha raccontato l’epopea della pallavolo che giunse alla serie A. Bianchi e Togni, oltre ai loro scritti, hanno fatto parlare in prima persona atleti che sono stati protagonisti e allievi di Borzoni, veri figli per lui che ha spesso anteposto la gloria altrui alla propria pur non rinunciando mai a portare fino in fondo e difendere le proprie scelte. Come quelle che lo hanno sempre visto critico nei confronti della preparazione fisica dei calciatori. Alla soglia dei 91 anni, per il “Gambino” quello di Bianchi e Togni e la serata del Tennis Club rappresentano un nuovo omaggio della sua città e soprattutto dei suoi ragazzi che lo scorso anno, per il novantesimo genetliaco, gli avevano riservato due feste partecipatissime. Ricco il compendio fotografico, proveniente da varie raccolte, che racconta in immagini i momenti più belli di come lo sport massese si sia evoluto anche grazie alla rettitudine di Borzoni; è proprio il caso di dirlo: una leggenda.