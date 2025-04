Lezioni sull’ambiente tra teoria e pratica

Scoprire assieme l’ambiente, il nostro passato e le buone norme da seguire in caso di emergenza. Gli alunni delle classi 3A e 4A della scuola primaria del comprensivo Baracchini, sede di Villafranca, negli ultimi mesi hanno seguito un percorso di educazione civica che ha trattato temi e argomenti inerenti la sostenibilità e la tutela del patrimonio naturale. Guidati dagli esperti e dalle insegnanti di riferimento, hanno scoperto l’importanza degli alberi nella lotta contro i repentini cambiamenti climatici, hanno appreso le cause che scatenano l’innalzamento della temperatura del pianeta, le inevitabili conseguenze che spesso ci troviamo a dover affrontare e conosciuto i comportamenti corretti da mettere in atto nei momenti di pericolo.

Per il WWF è entrato in classe con loro Giuseppe Negrari, che ha parlato soprattutto di natura e ambiente e li ha aiutati a piantare piccole querce e lecci, che piano piano stanno crescendo, sotto gli occhi curiosi degli studenti. Sono entrati in classe anche alcuni volontari della Vab, Vigilanza antincendi boschivi e Protezione civile di Villafranca, che invece hanno spiegato loro cosa sono le allerte meteo, i rischi che si possono correre, ma anche i comportante da seguire in caso di alluvioni. All’aperto, grazie a un plastico, hanno mostrato come avvengono le frane e quanto possano essere pericolose se il terreno non è ben mantenuto. Non solo.

"L’uscita didattica alle grotte carsiche di Equi Terme – hanno spiegato le insegnanti – per i progetti Unesco e Zea, ha permesso agli alunni di conoscere questo affascinante patrimonio naturale, sono stati accompagnati da guide esperte che li hanno coinvolti nel percorso all’interno delle gallerie delle grotte, di grande suggestione. Molto interessante, all’interno del Museo archeologico, la fedele ricostruzione dell’orso delle caverne che abitava la zona delle Apuane in epoca paleolitica".