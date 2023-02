Un regalo speciale per se stessi o qualche amico: un corso di fotografia tenuto da un professionista indiscusso del settore, Alessandro Colle, il cui ricavato andrà a sostegno del reparto di radiologia senologica di Massa Carrara. Il corso avrà il costo di 158 euro e potrà ospitare al massimo 20 partecipanti: 5 lezioni teoriche e 2 uscite esterne interamente curate da Colle, professionista dello scatto entrato ormai da anni nella classifica dei 100 migliori fotografi per matrimoni al mondo. Iscrizioni aperte fino al 25 febbraio, il corso inizierà martedì 28 alle 21 alla sede di Arci Focus in viale Eugenio Chiesa 27, che ha da subito colto l’alto valore etico dell’iniziativa. Alessandro Colle in in post su Facebook ha avuto modo di ringraziare Simone Ortori, che è tecnico radiologo e fotografo amatoriale, "per il supporto dato in questa iniziativa". Per ogni informazione e le modalità di iscrizione (che avverrà con la donazione diretta al “Volto della speranza” della cifra di iscrizione) il numero di cellulare da chiamare è 3409308890.