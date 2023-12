Lezioni di difesa per affrontare tutti i pericoli

Numeri pesanti quelli legati alla violenza: tra 2016 e 2020 oltre 12mila casi di operatori sanitari e socio-sanitari aggrediti da pazienti o da loro familiari, i femminicidi dal 2021 hanno registrato un aumento preoccupante, poi i moltissimi episodi di aggressività nei confronti di membri della comunità Lgbtqia+. Ma sono aumentati anche i casi di violenza contro il genere maschile. Nessuno dunque può sentirsi potenzialmente immune da episodi di violenza. Per questo la Scuola di arti marziali Isam Versilia, guidata dal maestro Nicola Antonioli, con gli istruttori Gianluca Moratti, Fabio Di Bacco e Manolo Costa, insieme alla palestra “The Vibe dance and fitness asd” ha deciso di avviare una serie di corsi di difesa personale.

Il corso inizierà mercoledì ed è aperto a tutti, dai ragazzini ai più adulti. Si compone di circa 10 lezioni settimanali da un ora e mezza ciascuna, suddivise in parte teorica e parte pratica. L’intento principale del maestro Nicola Antonioli e dell’istruttore Gianluca Moratti, collaboratori del corso, è analizzare una possibile agressione dal punto di vista psicologico e imparare a gestirla in primis dal punto di vista emotivo. "Il conflitto – tengono a specificare – viene trattato e praticato, ma deve essere solo l’ultimo step, quando tutto ciò che si poteva fare per prevenire o evitare lo scontro, è stato fatto". Il team Isam Versilia e The Vibe aspetta nella Scuola di Danza Steps Of Dance in Via Sotto i Poggi 4 a Massa, chiunque senta la necessità di intraprendere questo percorso di conoscenza di sé e dell’altro. Gli istruttori e tutti i collaboratori sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti. Possono essere contattati tramite i loro social network o al numero 320 3280737.