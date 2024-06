Lezioni da Geronimo Stilton. I bimbi imparano la legalità

Anche a teatro Geronimo Stilton non smentisce i sani principi: impegno, rispetto per gli altri, per l’ambiente, amicizia e solidarietà. Il famoso topo giornalista, personaggio letterario amato dai bambini di tutto il mondo, con la sorella Tea e la sua troupe ha fatto tappa al Teatro della Rosa dove ad attenderlo c’erano oltre un centinaio di alunni delle elementari Tifoni, entusiasti di incontrarlo. Le sue avventure, ricche di insegnamenti e valori come l’amicizia e il rispetto per gli altri, sono diventate uno strumento educativo impiegato nelle scuole. Attraverso i libri di Geronimo Stilton, i bambini imparano giocando e leggendo, sviluppando al contempo le loro capacità di lettura e comprensione. Inoltre, il sito “Geronimo Stilton” offre agli insegnanti materiali e schede per attività didattiche in classe, promuovendo la collaborazione e l’apprendimento interattivo.

Lo spettacolo, tra prosa e musica, ha diffuso valori positivi legati alla legalità. Un evento speciale voluto dal sindaco Jacopo Ferri e dall’assessore all’ istruzione Annalisa Clerici, che ha permesso ai bambini di incontrare il topo-star creando momenti indimenticabili e rafforzando il legame tra i giovani lettori e il loro eroe letterario che abita a Topazia, isola situata nell’oceano Rattico, e che dirige il quotidiano l’Eco del Roditore. L’assessore Clerici spiega che l’iniziativa rientra nel progetto sull’educazione alla sicurezza nell’ambito della quale si svolge il 21 settembre una giornata con la partecipazione delle forze dell’ordine.

"Non è un evento spot ma un’agenda che dirama una serie di progetti articolati realizzate nelle scuole a diversi livelli – spiega Clerici –. Geronimo l’abbiamo fatto rientrare in questo percorso per il tema della legalità che vogliamo incentivare nei nostri ragazzi, sperando di seminare le basi per una comunità rispettosa e serena. E’ stato un successo “stratopico” per usare uno slang legato al mondo del topo creato da Elisabetta Dami". E la pièce del blasonato personaggio andata in scena con la bravissima sorella Tea ha fatto esplodere l’entusiasmo degli alunni. Da Geronimo un messaggio di speranza che insegna ad avere fiducia in se stessi. Alla fine gli alunni arrivati a teatro con diverse serie di libri di Geronimo Stilton, vero fenomeno editoriale internazionale con pubblicazioni in più di 40 lingue, hanno fatto la coda nel foyer per gli autografi.

Natalino Benacci