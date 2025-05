L’ex Idrovora si rifà il look. Riapre la spiaggia libera

Con la bella stagione alle porte sono iniziati i lavori di restyling negli stabilimenti balneari di Marina di Carrara. Ma ad accogliere cittadini e turisti nella sua forma migliore si sta preparando anche la spiaggia libera dell’ex Idrovora, che dopo la chiusura legata alla realizzazione della nuova passeggiata a mare quest’anno torna fruibile e con un nuovo look. Una spiaggia libera sempre molto frequentata che andrà in parte ad accogliere anche i bagnanti che per questa stagione non potranno usufruire dell’ex Marino, recentemente interessato da un incendio. A gestire l’arenile dell’Idrovora sarà la Uisp nuoto Valdimagra di Sarzana, la stessa che si occupava del lido fino all’apertura del cantiere per la realizzazione della passeggiata sulla diga foranea. Nel frattempo le strutture in legno presenti sulla spiaggia della ex Idrovora hanno subito dei danni e ora si dovrà risanare il tutto.

Gli interventi nello specifico riguardano la demolizione del rivestimento e del massetto, la ripavimentazione della doccia, la fornitura e la posa in opera di una pedana da dieci metri. E ancora: ritinteggiare gli stabili, sistemare le porte e installare le grondaie mancanti. Tutta una serie di interventi di cui si dovrà occupare la Uisp nuoto Valdimagra, titolare della concessione e per contratto deputata al ripristino dello stabilimento balneare comunale. Un totale di 9mila e 500 euro di spese che la società dovrà investire per rendere di nuovo presentabile una delle spiagge libere più frequentate del litorale, ma che per contratto andranno a scomputo. Vale a dire che saranno compensate con il canone pattuito per la concessione per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Nelle scorse settimane sono iniziati i lavori di ripristino del chiringuito vista mare e degli altri fabbricati in legno, che come detto avevano subito importanti danni e creato malcontento tra gli habitué della spiaggia. I lavori di restyling dovrebbero concludersi entro la metà del mese, e comunque prima dell’inizio della stagione balneare. Con la riapertura della spiaggia libera dell’Idrovora tornerà a funzionare anche il chiringuito vista mare, un luogo amato dagli appassionati della spiaggia che potranno utilizzarlo per occasioni che vanno dalla colazione all’aperitivo. Le altre strutture in legno bianco azzurro della spiaggia invece ospitano gli spogliatoi, le docce e i servizi igienici. Insomma un ritorno alla normalità con tanto di passeggiata a mare nuova di zecca.

