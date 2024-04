L’Ex Cat acquistato si trasforma. Mega studio dentistico o alloggi

La palazzina della ex Cat di Avenza ora ha un nuovo proprietario. Si tratta del carrarese Federico Menconi, l’odontoiatra e imprenditore che ha creato la catena ‘Dentisti tv’. Peccato che la burocrazia abbia frenato la riqualificazione dell’edificio, che da anni versa in un grave stato di degrado. Come noto la palazzina era all’asta e Menconi l’ha acquistata con 335mila euro pensando di farne un grande laboratorio odontotecnico. Tuttavia il Comune nell’ultimo piano regolatore non ha pensato di cambiare la destinazione da uso pubblico a privato. E così adesso l’imprenditore per riqualificare questa ferita aperta nel cuore del centro storico dovrà aspettare che la questione burocratica venga sbrigata dalla Regione. "Ho acquistato la palazzina per realizzare un laboratorio odontotecnico – spiega Menconi titolare di 31 cliniche dentistiche sparse in 12 regioni, la prima nata nello studio dentistico del padre in via Piave allo Stadio –, ma al momento è tutto bloccato. Dopo l’acquisto ho scoperto che da piano regolatore la palazzina è ad uso pubblico e quindi non sarà possibile un laboratorio odontoiatrico". Così il progetto di riqualificazione resta in attesa. "Mi hanno spiegato dal Comune che adesso la pratica è passata alla Regione e che dovrà, se possibile cambiare l’uso da pubblico a privato", aggiunge Menconi. E se il cambio di destinazione non fosse possibile? C’è un piano B? "Ho pensato di ricavarci degli appartamenti – prosegue Menconi –, l’opera di riqualificazione riuscirebbe ugualmente. Negli appartamenti ci vivono le persone, residenti che frequentano la zona, comprano nei negozi, mandano i figli a scuola. Per giugno la Regione dovrebbe rispondere sull’uso della palazzina. Una volta capita la destinazione si procederà con il ripristino della struttura. Io ho acquistato un totale di 1500 metri circa, mentre al Comune ne restano circa 200 metri". Insomma nel caso l’uso diventi privato o che resti pubblico la palazzina della ex Cat troverà una nuova vita e la via Giovan Pietro potrà finalmente riavere quel decoro che da troppo tempo manca.

Buone notizie anche per l’ex capannone Cat, proprio dietro alla palazzina acquistata da Menconi. In questi giorni un tecnico incaricato dal Comune dovrebbe fare un sopralluogo per capire come procedere con i lavori, bloccati da tempo a causa dei rincari sui prezzi di cantiere che con il Covid sono saliti alle stelle.