Letture e musica per i più piccini

Proseguono gli incontri mensili di lettura e musica per famiglie con bambini da zero a sei anni. Il calendario per il mese di aprile con ‘Nati per Leggere’ e ‘Nati per la Musica’ prevede due incontri nella biblioteca Lodovici in piazza Gramsci. Il primo sarà venerdì alle 16,30, mentre il secondo sabato 13 aprile alle 10,30. Per informazioni telefonare allo 0585/641472, oppure scrivere una mail a [email protected]. Venerdì 12 aprile alle 16,30 entrambe le iniziative si si svolgeranno nello spazio ‘Verde Magico’ all’interno del Villino Vittoria al Parco della Padula. Per prenotazioni 366 98.097.09. L’ingresso è libero. ‘Nati per Leggere’ propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età, attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Nati per la Musica promuove l’esperienza musicale in famiglia come strumento di relazione, già durante la gravidanza, per uno sviluppo migliore del bambino nelle prime epoche della vita.