Letteratura Editoria apuana in vetrina

E’ nato sotto i migliori auspici il Festival dell’Editoria Apuana (Fea) che ha visto la partecipazione di prestigiosi autori del panorama letterario. Una due giorni, sabato 22 e domenica 23 febbraio, che ha conquistato il pubblico della galleria del centro commerciale Mare Monti Carrefour, che si è trasformata in una mostra mercato di libri grazie alla presenza di stand gestiti dalle case editrici quali: Eclettica, Industria e letteratura, Tara Editoria, Tarka, Helicon, Chiedi alla polvere libreria itinerante, Carte Amaranto, Giunti libreria.

Soddisfatto il direttore del centro commerciale, Francesco Consigli, il quale ha ricordato la mission che si è posta la direzione, ovvero stringere rapporti con il territorio attraverso iniziative culturali che coinvolgano associazioni locali. Una sfida vincente, visti i risultati ottenuti da questa prima edizione del FEA, condotta dal circolo artistico culturale Il Salotto di Leonardo, con Sara Tognini e Barbara Molinari. Con il taglio del nastro, hanno portato il saluto il consigliere regionale Giacomo Bugliani il quale si è complimentato per l’iniziativa che investe nella cultura con coraggio, portando il libro in un luogo inusuale, un centro commerciale, dove transitano moltissime persone.

Evidenziato anche l’impegno e l’importanza del lavoro delle piccole case editrici nella loro funzione sociale. Dunque, il FEA come strumento di sensibilizzazione alla lettura e alla diffusione della cultura tra la gente. Ha portato il saluto dell’amministrazione comunale il consigliere comunale, Lorenzo Porzano. Per la Lunigiana era presente l’assessore al turismo, Clara Cavellini, del Comune di Pontremoli, la quale ha voluto sottolineare importanza della piccola editoria che dà voce alla gente comune, riscoprendo la bellezza della scrittura e della lettura, soprattutto tra i giovani.

Ha portato il saluto della Fondazione Città del libro di Pontremoli, dove la cultura del libro non perde mai d’importanza nemmeno di fronte alle nuove tecnologie. E’ intervenuto anche il professor Vincenzo Genovese per l’Ufficio scolastico in rappresentanza di tutte le scuole, auspicando continuità dell’evento. Ambasciatrice della cultura nel mondo, Marina Pratici, ha portato il suo saluto, sottolineando il coraggio di una "realtà commerciale vivacissima, interessata al tessuto culturale, creativo e sociale di un territorio".

Dunque, cultura per tutti, e le piccole case editrici sono portatrici di valori di libertà espressiva e talvolta, di emergenti capaci di sorprendere e farsi spazio nel vasto panorama letterario. Sul palco, ad accogliere gli editori e gli scrittori delle rispettive case editrici, l’infaticabile operatrice culturale, Barbara Molinari. Tra poesia e prosa, grande soddisfazione per Paolo Giannotti, Dino del Giudice, Alberto Sacchetti, Massimo Dalle Luche, Cristina Lorenzi, Angela Maria Fruzzetti, Riccardo Iannello, Francesco Fedele, Roberta Pisani, Alessio Biagi, Piera De Angeli, Federica Bertellotti, i quali hanno avuto modo di portare nella galleria l’entusiasmo che contraddistingue ogni scrittore quando presenta la propria opera. La due giorni è stata arricchita da intermezzi musicali del Liceo Musicale Palma con allievi diretti dal Maestro Biancalana. Insomma, "una novità di cui andiamo fieri – hanno concluso il direttore Consigli e Francesca Sodini che si è prodigata per l’evento. Un ringraziamento a MB Garden per l’addobbo floreale e ad Aics musica e spettacolo per il palco.