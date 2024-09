Letteratura e ambiente, su il sipario . Arriva il festival ’Verdi parole’

Le parole possono essere.. verdi. Arriva, in Lunigiana, la prima edizione del Festival di letteratura ‘Verdi Parole’, prevista per sabato 5 e domenica 6 ottobre, a Bagnone. L’organizzazione è affidata al Comune di Bagnone con l’associazione di turismo responsabile Farfalle in cammino. Sarà un fine settimana d’autunno ricco di presentazioni di libri, incontri culturali, attività gratuite, ma anche mostre e bookshop dedicate alla natura e all’ambiente che si svolgeranno tra le frazioni di Treschietto, Iera e all’ostello La Stele, in collaborazione con Sigeric – Servizi per il Turismo. Al festival saranno presenti autori, artisti, attori, divulgatori scientifici per promuovere la lettura e le tematiche attinenti l’ambiente, la natura, la flora e la fauna a pubblici di tutte le età. Tante saranno le attività organizzate per le famiglie con letture animate, mostre ed escursioni nel Parco Naturale e Culturale della Valle del Bagnone e nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Il programma della due giorni è ricco, si inizierà sabato 5 ottobre alle 14 con la presentazione del programma e una visita alla mostra ‘Montagne appese a un filo. Bellezza e fragilità di un paesaggio irripetibile’ a cura di Montagne Filanti e alla mostra fotografica naturalistica ‘La natura intorno a noi’ a cura del Gruppo Fotoamatori di Tresana. Alle 15 Cooking Class per imparare a preparare la torta d’erbi lunigianese, alle 17 ‘La Marcolfa e le Erbe Miracolose’: spettacolo teatrale e botanico nei boschi di Treschietto alla scoperta delle guaritrici e delle herbarie e per finire alle 18.30 aperitivo del Parco. Domenica si comincerà alle 10 con la presentazione del libro ‘I sentieri dei fiori. Escursioni alla scoperta della flora del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano’ di Andrea Greci e dialogo con l’autore; alle 11.30 ‘I sentieri delle favole’, una lettura animata di Cecilia Malatesta nel Bosco delle Meraviglie di Iera e alle 13 picnic a base di prodotti tipici.

Avanti alle 14 con la presentazione del libro ‘L’Orto delle Erbacce. Note di Etnobotanica’ di Carlo Fortunato e dialogo con l’autore, alle 15.30 ‘Il Lupo tra mito e realtà’, un incontro con Luigi Molinari, tecnico faunistico del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, alle 16.30 presentazione del libro ‘Il lupo delle Alpi’ di Laura Scillitani e infine alle 17.30 ‘Viaggio tra le creature magiche di Appennino’, uno spettacolo di parole e musica di Mario Ferraguti, Giacomo Agnetti e Andrea Gatti. Per maggiori informazioni consultare il programma sul sito: www.farfalleincammino.org.

Monica Leoncini