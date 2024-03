Letizia Livornese torna in televisione per parlare del mondo cosplay

Musica e streaming video, non si ferma l’attività di Letizia Livornese, in arte Letizia cosplay, che dopo il grande successo avuto con “I Bon Bon di Lety" si prepara a coinvolgere i suoi fan con un’altra iniziativa. Il 27 marzo, infatti, tornerà sul ‘piccolo schermo’ con la seconda edizione su Iunior tv e Super Six del primo programma del mondo cosplay ideato da Dayana Rusciano e condotto dalla cosplayer apuana conosciuta in tutta Italia. Durante la trasmissione darà vita a 30 nuovi personaggi degli anni ’70, ’80 e ’90, e si esibirà in varie performance. Poche ore prima, per l’esattezza lunedì, e in vista del lancio della seconda edizione uscirà il remix della sigla de " I Bon Bon di Lety " con etichetta Latlantide composta da Veronica Niccolai, in arte Dj-v, e brano scritto da Maria Grazia Cucchi, che l’anno scorso è stato primo in classifica italiana tra gli inediti esordienti: Letizia darà una carica esplosiva a questo remix estivo, pronto da ballare per la bella stagione. Non solo. Oggi e domani Letizia Cosplay sarà protagonista anche a Lucca per ‘Collezionando’, con tutto lo staff di Dayla Dunn per il bacia firmacopie. E domenica presenterà il primo raduno cosplay anni 70/80 a Lucca Collezionando,con una premiazione finale decisa da una giuria composta da Giorgia Vecchini , Massimiliano Poggi, Caterina Rocchi. Sarà presente Marco Michelotti con l’esposizione di robot, e non solo, creati da lui, la grande collezione di dischi vinili di David Bigotti , giochi Sarabanda e per finire dj-set .