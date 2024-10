“Letizia Cosplay” è tra i protagonisti di Lucca Comics

Sono tornati i “Comics” a Lucca, e riempiranno la città fino al 3 novembre. E ci sarà anche un po’ di Massa Carrara fra i protagonisti di questa edizione. Sarà sempre Letizia Livornese, in arte Letizia Cosplay, a portare la bandiera apuana in uno dei più importanti eventi Cosplay d’Italia e non solo. La nostra concittadina, cosplayer, presentatrice, animatrice sarà sempre presente, tutti i giorni, sulla pedana del Giardino degli Osservanti, un’area gratuita dedicata a tutte le persone e cosplayers, e animerà il giardino. Presenterà insieme a Roberto Costantini tantissimi ospiti del mondo Comics e non solo... musica spettacoli, raduni, parate e DJ-Set .