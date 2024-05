L’eterno femminile della materia. Mostra di Gemma Manzoni al Mug2

Una mostra personale di Gemma Manzoni, protagonista indiscussa della scultura contemporanea italiana, si apre oggi nelle sale di Mug2, il Museo Ugo Guidi di Massa, nel Palazzo Vescovile di via Alberica 26, Palazzo Vescovile. ‘Il mio eterno femminile’ è il titolo della mostra che vedrà il suo vernissage venerdì 31 alle 21 al secondo piano del museo. Nell’occasione verrà presentato al pubblico dai curatori Clara Mallegni e Vittorio Guidi il percorso della celebre artista lombarda, già affermata come scultrice per la calibrata, sapiente resa materica tipica delle sue creazioni e capace di una ‘sprezzatura’ che Gemma Manzoni (nella foto), nipote di Giacomo Manzù, ha di certo acquisito da uno sguardo sempre vergine, poliedrico al mondo dell’arte ma al contempo attento al lavoro artistico del Maestro. Le opere scelte per questa esposizione, quindici sculture distribuite in più spazi, delineano e celebrano numerosi anni di feconda produzione artistica. Opere che rappresentano un tributo al ruolo della Materia, terrestre e feconda come Mater da plasmare e Idolo libertario grazie al quale costruire un legame dialogico intessuto di contemporaneità.

Concepite e raffigurate inizialmente in un susseguirsi di profondi e taciti accenni, fatte di eterni respiri o grida trattenute, le figure femminili trascendono dall’universo dell’artista nella sua cifra particolare e si ergono maestose, cariche di una narrazione talvolta dolente alla sensibilità dello spettatore, veicolando un linguaggio segnico che si fa sempre generoso nella sua complementarietà ricercata.

Gemma Manzoni, che esporrà le sue opere fino al 9 giugno al Mug2, prosegue con questa mostra la sua attività artistica consacrando in Italia e all’Estero il suo tributo al lavoro plastico e alle declinazioni psicologiche della materia con una caratura ben riconoscibile. Attraverso le sculture e nello specifico grazie alla realizzazione di un ciclo dedicato a un femminile trasognante ma dalle sfaccettature polisemiche Gemma Manzoni presenta i suoi busti di’ donna’ e le sue statue archetipo, femminili, sapientemente stagliate nello spazio e contraddistinte da un dinamismo ieratico, creazione di un ideale rapporto che oscilla fra comunicazione diretta di dialogo con il nostro inconscio ma calate nella realtà con quel lascito emotivo, concretizzato e dedicato, che ne firma la rappresentazione.

Il Mg2, museo solidale di Massa, nasce dalla collaborazione con l’associazione Onlus “Un Cuore un Mondo” per il sostegno e supporto alle famiglie dei bambini cardiopatici, presieduta da Mario Locatelli. La mostra, che si apre oggi, è a ingresso libero,

Info: 3932816003.