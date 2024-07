L’estate invade il centro città: "Che bello vedere le famiglie..."

Grande successo per il primo appuntamento nel centro storico della rassegna “Un’Estate da vivere” organizzata dal Ccn ’Massa da vivere’. In occasione di “Massa in bicicletta”, stravaganti biciclette hanno invaso le strade del centro storico con ciclo spettacoli comici unici nel loro genere, tutti uniti da un pizzico di follia. Famiglie e bambini hanno assistito al divertente spettacolo “Giro la piazza, chi sarà il vincitore?”. Il pubblico ha partecipato tifando tra Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello e Tommaso, il ciclista dal grande naso.

In un centro storico vivo e pieno di bambini sono partiti anche i trekking urbani gratuiti che continueranno fino al 30 agosto ogni venerdì con Antonella Aurora Manfredi di ControVentotrekking e storia. Un’occasione per camminare insieme, rivedere, scoprire panorami, il verde cittadino, angoli nascosti della città. "È stata forse la prima serata calda dell’estate – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Ccn –. Siamo contenti che tante persone abbiano deciso di trascorrere la serata con noi e godere dei tanti spettacoli in programma. Si tratta della seconda edizione di Massa in Bicicletta, con artisti di strada che si esibiscono in bici, ma in realtà è come se fosse stata la prima edizione. Lo scorso anno infatti un temporale rovinò la serata".

Seguiranno nelle prossime settimane “La Notte dei saldi” sabato e venerdì 12 luglio “La Notte dei bambini” con diversi spettacoli e animazioni originali con animali fantastici. E poi “Bianca..la cena d’estate” sabato 20 luglio, non solo dress code bianco, ma tante installazioni bianche. Occasioni imperdibili il 2 e 3 agosto con “Lo sbarazzo”. Si celebrerà l’estate il 9 agosto con la Festa d’Agosto giunta alla sua seconda edizione. Ed è partita anche l’organizzazione di “Massa a 33 giri”, che si terrà sabato 14 settembre, mostra mercato del vinile di dischi da collezione con espositori provenienti da tutta Italia.

"Continuate a seguire Massa da vivere – dicono quelli del Ccn – sui social per rimanere aggiornati sul programma di “Un’estate da vivere”". La rassegna è realizzata dai commercianti associati al Centro commerciale naturale con il patrocinio del Comune. I commercianti ringraziano per il sostegno Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Camera Commercio Toscana Nord-Ovest. I commercianti ringraziano IperSoap PiùMe Centro Apuano Revisioni Confimpresa Master Formazione Agraria Cantarelli Della Pina Hotel la Bussola, Imel, Il Vetraio, L’aroma del Caffè, Faber, Ottikontatt - Ottica Piazza Aranci e Eligioielli Gioielleria per avere creduto e sostenuto la rassegna.