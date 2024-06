L’esempio delle maestre passeggiando insieme per scoprire il territorio

Una scuola in movimento la primaria Ghandi di Albiano Magra. Se le maestre danno il buon esempio, anche gli studenti possono amare lo sport e le passeggiate all’aria aperta. Alcune insegnanti hanno infatti organizzato una giornata in mezzo al verde, per conoscersi meglio, trascorrere tempo assieme al di fuori dall’orario scolastico e percorrere vie suggestive del territorio. Erano circa una trentina. "Siamo state un esempio per i bimbi – spiega la promotrice Patrizia – abbiamo coinvolto la dirigente Amedea Cinquanta, sensibile alle tematiche del movimento e della socializzazione. E’ stata una bella esperienza, ci piacerebbe promuovere una giornata simile anche coi bambini, una camminata fa bene alla salute ed è anche utile per conoscere il nostro territorio, i boschi e i borghi".