’Leonardo’, doppio evento con Roberta Pisani e Alessio Biagi

Doppio appuntamento questa settimana da ’Leonardo’, angolo artistico culturale a Borgo Ponte. Sabato, alle 17, verrà presentato il secondo libro, ’Passi nebbiosi’, della scrittrice Roberta Pisani, una raccolta di poesie in grado di regalare emozioni autentiche che saranno per l’occasione interpretate dall’attrice teatrale Antonella Ianuale. A presentare e a dialogare con l’autrice sarà invece Barbara Molinari.

Domenica invece, sempre alle 17, per il ciclo ’Parlami di te’, una serie di incontri con artigiani, imprenditori e giovani ’coraggiosi’ massesi curata da Irene Serbandini, ospiterà lo scrittore massese Alessio Biagi che parlerà del suo originale progetto ’Chiedi alla polvere, Libreria itinerante’ che ha come protagonista l’auto Bianchina riadattata a libreria vintage. L’ingresso per entrambi gli appuntamenti è libero ma è consigliata la prenotazione al 327 0509533 o per mail [email protected].