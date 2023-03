Legge Calderoli: dibattito e petizione

Sindacato in allarne per il progetto di autonomia differenziata proposto dal Governo. Le ragioni saranno spiegate domani, alle 17 nella Sala di rappresentanza del Comune di Carrara, in un dibattito organizzato da Cgil e Flc Cgil di Massa Carrara che, in contemporanea lanceranno la raccolta firme a sostegno della legge costituzionale di iniziativa popolare che mira proprio a contrastare il disegno del Ministro Calderoli. "Siamo preoccupati per il prosieguo dell’iter del disegno di legge delle Province Autonome, Roberto Calderoli – spiega la Confederazione – . La proposta avanzata dal Ministro non prevede le risorse necessarie a ridurre i divari esistenti, non subordina l’iter di approvazione delle intese alla definizione delle leggi di principio per le tante, troppe materie di legislazione concorrente che le Regioni vogliono avocare a sé, non individua i limiti di unitarietà delle politiche pubbliche strategiche cui le intese non dovranno in nessun caso derogare, non esclude dal novero delle materie e delle funzioni decentrabili quelle indisponibili, a partire dall’istruzione e da ogni ulteriore frammentazione nella tutela della salute, non coinvolge adeguatamente il Parlamento in un percorso che ridefinirà l’assetto istituzionale della Repubblica e dello stesso stato sociale". Ne discuteranno: il costituzionalista Francesco Baicchi, il segretario regionale Flc Cgil Pasquale Cuomo, e il segretario provinciale Cgil Nicola Del Vecchio.