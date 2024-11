Le tariffe per lo stadio della B. Si pagano 1.200 euro a partita

Il Comune ha approvato le nuove tariffe per l’utilizzo dello Stadio. Come riportato in esclusiva nelle scorse settimane la Carrarese da anni stava usufruendo dell’impianto senza corrispondere un affitto. Una situazione di abusivismo sanato adesso. Di ieri la delibera che stabilisce le tariffe per la stagione sportiva 2024-25. Per ogni partita dovranno essere corrisposti 1200 euro più iva, mentre il costo di ogni allenamento sarà di 62,50 euro. Con la stessa delibera l’amministrazione ha stabilito poi che l’utilizzo dell’impianto sia riservato a società professionistiche e ha previsto una maggiorazione del 50 per cento per quelle squadre che non abbiano sede legale nel Comune. L’amministrazione si riserva l’utilizzo dell’impianto anche per eventi di "rilevante interesse pubblico" diversi dalle manifestazioni calcistiche. Non si tratta di una vera e propria concessione, ma si una sorta di tariffario che sarà applicato in caso di partite casalinghe e degli allenamenti. Anche perché per adeguare lo stadio alle prescrizioni della serie B l’amministrazione, oltre a spendere più di un milione e mezzo, aveva fatto una corsa contro il tempo.

"Questa delibera è il primo passo verso la sottoscrizione di una convenzione pluriennale per l’utilizzo e la gestione dello stadio dei Marmi – spiega l’assessore allo Sport Lara Benfatto –. Nell’ultimo anno il Comune ha fatto importanti investimenti per adeguare l’impianto che ora è in grado di ospitare le partite di serie B, intervenire sulla convenzione significa andare in continuità con quanto è stato fatto gettando le basi per i prossimi progetti. Regole certe e programmazione di ampio respiro sono le linee guida che stiamo seguendo e che ci accingiamo a mettere nero su bianco".