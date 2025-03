Le strategie di Coldiretti

Ultimo appuntamento con il ciclo di incontri sul territorio per aggiornare, informare e illustrare alle imprese associate le attività sindacali e le strategie che Coldiretti mette in campo per tutelare, difendere e valorizzare l’agricoltura locale insieme alle prossime iniziative sulle opportunità di crescita per le attività derivanti dai bandi in corso ed in uscita e sulle ultime novità in materia di Politica Agricola Comune ma anche previdenziali e assicurativi in tema di polizze agevolate. L’appuntamento conclusivo è in programma oggi, alle 17, presso l’agriturismo Calevro in via Aurelia Ovest. All’incontro partecipano, insieme alla presidente provinciale, Francesca Ferrari e al direttore Francesco Cianciulli, gli agronomi e i tecnici di Coldiretti Massa Carrara.