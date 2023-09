Le strade dei paesi "Lavori e sicurezza per rilanciare i borghi Non solo Pontremoli"

Strade comunali strette, asfaltate in modo irregolare e senza barriere di protezione. A segnalare la necessità di investimenti riservati alle frazioni è il gruppo di minoranza ’Pontremoli Più’, composto dai consiglieri Elisabetta Sordi, Elena Battaglia, Mario Bassi e Matteo Bola che aprono un capitolo importante non solo sulla sicurezza delle carreggiate, ma anche in vista dello sviluppo turistico dei paesini.

"Quali iniziative vuole mettere in atto l’amministrazione per lavorare concretamente per queste frazioni? – si chiedono i consiglieri di l’opposizione – Sotto gli occhi di tutti sono i lavori dedicati alla preparazione di Medievalis, rassegna sicuramente principale dell’estate pontremolese: ma quando si potranno vedere anche investimenti dedicati alle frazioni?". In primo piano dovrebbe essere garantita la possibilità di accedere in sicurezza e parcheggiare in modo adeguato alle fazioni. "Una priorità per un’amministrazione che abbia a cuore lo sviluppo del territorio – proseguono – Invece, da anni, si assiste a uno spettacolo desolante, in cui l’amministrazione non ha il coraggio di mettere in atto le azioni che servirebbero per creare un percorso sicuro per gli utenti".

Lo spunto per fotografare lo stato delle strade arriva dallle manifestazioni organizzate nel periodo estivo a Cavezzana Gordana (rassegna musicale) e al Festival della Scienza (conferenze), che hanno attirato molti visitatori sorpresi dalla precarietà degli asfalti. "Per accedere a Cavezzana Gordana, che tra l’altro è sede anche di attività produttive, utilizzate per tutto l’anno, la strada è stretta, asfaltata in modo irregolare e a tratti senza barriere di protezione – aggiungono i rappresentanti in Comune di ’Pontremoli Più’ – E ad Arzengio esistono criticità legate alla possibilità di accesso dei mezzi di soccorso, perché ci sono tratti in cui non riescono a transitare". Altri suggerimenti indicano la strada di Previdè.

"E’ un’alternativa alla strada provinciale per collegare Molinello a Casalina – chiudono dalla minoranza – Nel 2024 è in previsione l’inizio dei lavori per la messa in sicurezza degli altri ponti sulla SP. Vogliamo arrivare di nuovo alla criticità di avere una strada inadeguata o l’amministrazione ha in atto un piano di adeguamento?". Altro capitolo infine la strada per l’ accesso agli Stretti di Giaredo ma anche nel Guinadese vengono segnalate necessità di interventi strutturali e di manutenzione.

Natalino Benacci