Le parole diventano commedia nell’ambiguità delle intonazioni

Doppio appuntamento con Umberto Orsini e Franco Branciaroli che, mercoledì e giovedì alle 21, portano in scena al Teatro degli Animosi di Carrara “Pour un oui ou pour un non” di Nathalie Sarraute, con regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi. Come possono le parole “non dette” o le intonazioni ambigue provocare malintesi e guastare definitivamente l’amicizia di due vecchi amici? La commedia mette al centro della scena la forza delle parole in una ragnatela di incomparabile abilità. Due amici si ritrovano dopo un non motivato distacco, si interrogano sulle ragioni della separazione e scoprono che sono stati i silenzi tra le parole dette e soprattutto le ambiguità delle intonazioni di queste a deformare la loro comunicazione aprendola a significati multipli e variati. Ogni intonazione può essere variamente interpretata dalla disposizione d’animo di chi l’ascolta. Per un sì o per un no è quel nulla che può cambiare tutto, che provoca lacerazioni profonde e ferite insanabili. Franco Branciaroli e Umberto Orsini si ritrovano sulla scena dopo tanti anni per dare vita con la loro abilità al terribile gioco al massacro della commedia. A guidare questo gioco Pier Luigi Pizzi, uno dei maestri indiscussi dello spettacolo. Domani inizia la prevendita dei biglietti , dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 18,30 come martedì, mentre nelle due giornate di spettacolo la biglietteria è aperta fino alle 21.

Info: telefono 0585641419, 0585641317 (nei giorni di apertura della biglietteria).