Le nostre strutture sanitarie ’amiche dei bambini’

L’allattamento è un bene sociale, che porta benefici importanti a mamma e bambino e all’intera società. Questi principi sono riconosciuti e condivisi anche grazie all’impegno di Unicef che promuove la politica dell’allattamento al seno. Unicef, inoltre, certifica le strutture sanitarie che attraverso le buone pratiche attivano percorsi e preparano gli operatori per accogliere, informare, promuovere l’allattamento materno. La comunità di Massa Carrara non è nuova a mettersi in gioco per certificare i propri servizi, infatti l’Asl di Massa e Carrara nel 2015 è stata la prima azienda sanitaria in Italia con l’intero percorso nascita riconosciuto ’Amico dei Bambini’. Certificazione che, a distanza di 10 anni, si è nuovamente conclusa positivamente, dopo una fase di verifica della Commissione di valutazione Unicef che ha coinvolto e impegnato gli operatori, sanitari e non apuani e lunigianesi. La struttura del Noa, diretta da Giuliano Biselli, è stata certificata per la prima volta. Certificati anche i consultori e i distretti delle Zone Apuane e Lunigiana, rispettivamente diretti da Monica Guglielmi e Marco Formato.

La cerimonia di premiazione, con le rappresentanti di Unicef Elise Chapin e Stefania Solare, si è svolta ieri nella della sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa, alla presenza di molte istituzioni. Tra le autorità presenti, il prefetto Guido Aprea, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, l’assessore del Comune di Massa Francesco Mangiaracina e il presidente della Società della Salute Lunigiana, nonchè sindaco di Aulla, Roberto Valettini.

Numerosa e qualificata la partecipazione dei professionisti dell’Asl Toscana nord ovest. Giacomo Corsini, direttore sanitario Asl, ha portato i saluti a nome della direzione. Erano presenti, tra gli altri, il direttore del dipartimento Materno infantile aziendale Luigi Gagliardi, il responsabile dell’area aziendale di Ostetricia e ginecologia Roberto Marrai, il direttore della Pediatria del Noa Graziano Memmini, le referenti de percorso ’Ospedale Amico’ Stefania Montinaro e Patrizia Corradini, la referente del percorso Comunità amica dei bambini di Massa Carrara Elisa Bruschi, la dirigente aziendale delle professioni ostetriche Cinzia Luzi, le referenti aziendali per l’allattamento al seno Giulia Fantoni e Sara Lunardi, Patrizia Monteleone in rappresentanza di Rosa Maranto, la dirigente infermieristica dell’ambito di Massa Carrara Anna Fornari, la responsabile dei consultori apuani Giovanna Casilla, la responsabile dei consultori della Lunigiana Maria Paola Mori e Costanza Bisordi per la Direzione medica di presidio ospedaliero. Hanno raccontato la loro esperienza anche Laura Costa, per l’associazione ’Latte, amore e fantasia’, che promuove l’allattamento al seno, e alcune mamme.