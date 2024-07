Le montagne di carta di Landi: "Da due lavori nasce un ambiente"

In occasione della mostra “Alle montagne” di Gabriele Landi, in corso al mudaC fino al 29 settembre 2024, Federico Giannini, autore del testo critico, ha intervistato l’artista. E poiché è una mostra molto legata a Carrara, si è pensato di... tradurla in dialetto per rendere ancor più l’idea.

Adora Gabriele, cos’ t’ha portat’ a ‘sta mostra ki?

"Ciao Federico, ki al Mudac a i ho portat do lavori che ‘nsema i fan un ambient. ‘L prim a l’ho fat aposta p’r ‘sta mostra ki, i è ‘n lavor fat d’ carta p’r i acquereli, ‘na carta grosa, greza, ch’al par la peda d’un elefant. A n’avev mai fat nienta com ‘st lavor ki. Prima a t’ho ‘it che ‘st ki i è ‘n lavor fat d’ carta: i n’è fat sun’t la carta, p’rché la carta a l’è propi la protagonista! A son stat set mesi a taiar tuti ‘sti foili ki con tuti i quadratini, i en tuti da un z’ntim’tr p’r un, p’rché a volev far una v’duta ch’a ‘l des l’idea d’ com a l’en grandi e sacre le Apuane. ‘L s’gond lavor ‘nveza a n l’avev mai portat prima n’t una mostra, però a m’è tocat d’ cambiarl’ p’r sta mostra ki. ‘Sti do lavori ‘nsema i stan propi ben, anc p’rché i en ligati da ‘n segret".

Cos ‘t p’nsav ‘ntant che t’ fev ‘st lavor ki?

"A i ho fat ‘na fatica! Qualc volta a m son sconfortat, a m’ s’ntiv la sc’ena, a m son ‘nfina malait p’r le idee ch’a m vegn’n! Però p’r me a l’è cussì, far ‘na mostra a l’è ‘na sfida, a ‘l toc metr’s a lavorar e arivar ‘n fond. E po’, a i ho anc p’nsat a tanti altri lavori ‘ntant ch’a fev ‘st ki, e s’a m’ ferm a mirar nicò, adora a ‘pens che tute st’idee ki a l’en armase apizcate sun’t la peda d ‘st lavor, ch’i m’ piaz d’ ciamarl’ ‘na scultura. ‘Sti foili ki i m’ par’n le pagine d’un diari ch’a i ho scrit ‘n t una lingua segreta. ‘L prim p’nser ch’a i ho avut i è stat d’ com taiar la carta, e po’ la soluzion a l’er la pù semplice. Adora a i ho ‘ncuminzat a disegnar d’ dret al foil tanti quadratini tuti uguali, e po’ a m’ son mis a taiarli un a un p’r tre lati. A n’ho taiat tuti i quadrati ch’a i ho disegnat, p’r capir cos’ taiar a i ho v’sut star dret a ‘n ritmo “musical” ‘ndov le pause a l’en importanti com le note. ‘L p’nser d’ far i monti i è stat n’osesion. A i ho z’rcat col me gest, ch’i è semp’r lù, com’ ‘na preghiera, d’ far capir quant a l’è complicata ‘sta situazion ki".

Ma p’rché t’la v’suta ciamar “Alle montagne”?

A i è pù che ‘na rasòn. La prima a l ‘è l’atrazion ch’a i ho sempr ‘ntes p’r le Apuane. Po’, a i è anc n’altra rason ch’a ‘l ven da quand a i er fant. A i er’n i ani ‘70 e ‘n t la machina a n’avevan no mìa l’aria condizionata o la radio. Con la me famìa a stev a Trieste e p’r vnir a trovar i me noni ch’i stev’n arent Spezia, a s’ fev’n di viazi in machina ch’i er’n lunghi asà. E adora p’r pasar ‘l temp a cantavan’ roba com’ Bella Ciao, Vecchio Scarpone, Quel mazzolin di fiori, Il testamento del capitano, quasi tute a l’er’n canzon’ ch’a ‘l parl’n di monti, chi a ‘l sà p’rché. Adora ‘st lavor ki i ‘s ciam com l’ultima strofa del testamento del capitano, ch’i è un cant d’la prima guera, i parl d’un capitan ch’i è lì lì p’r murir e adora i di’ ai so’ alpin d’ far a tochi ‘l so corp, zinc tochi, e d’ mandar i primi quatr a d’la zenta ch’a ‘s podes arcordar d’ lu, e ‘l quint ch’il ‘nviin ai monti ch’i l copr’n “di rose e fior”. Ec, a i è qualcò ch’i è ligat a c’la roba segreta ch’a v’ho ‘it ‘n t la prima risposta".

P’rché noialtri a doven mirar la to’ mostra?

"Andar a mirar ‘na mostra o ‘n museo i è com curars, com far na cura d’ beleza ‘nterior. ‘Sta ki a l’è propi la base. Po’, ‘n t ‘l me cas, p’rché almanc a ‘s po’ provar a capir cos’a i è ch’i lig i do’ lavori ch’i en al museo. Però a v’ ‘l dig, a ‘l toc aver un po’ po’ d’ pazienza e, pù ch’ d’altr’, a v’ toc’rà d’ salir al primo piano d’l mudaC con l’ascensor..."