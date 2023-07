Le mille sfaccettature del lavoro a Carrara: la festa provinciale della Cgil

La festa provinciale della Cgil ha raggiunto il traguardo della ventesima edizione. Il tema di questa edizione, in corso a Ca’ Michele fino a lunedì è ‘Tutte e tutti insieme contro le disuguaglianze’. "Sono felice e orgoglioso di quello che anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare – scrive il segretario generale della Cgil Massa Carrara Nicola Del Vecchio –. Ca’ Michele animata dalle nostre magliette rosse è semplicemente bella. Sono felice e orgoglioso di essere il segretario di una Camera del lavoro così unita e attiva, una comunità che ogni giorno prova a fare la propria parte, in prima linea, con tenacia e determinazione, per difendere ed allargare i diritti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori".

Questo il programma di oggi, alle 10,30 il dibattito ‘Contro le disuguaglianze territoriali, formative e di genere’ con Gianna Fracassi, segretaria generale Flc Cgil nazionale, Alessandra Nardini (assessora Regione Toscana), Pasquale Cuomo (segretario generale Flc Cgil Toscana), Paola Galgani (segretaria regionale Cgil), coordina Isa Zanzanaini, la segretaria generale Flc Cgil Massa. Alle 18 ‘Turismo e diseguaglianze territoriali’ con Fabrizio Russo (segretario generale Filcams Cgil nazionale) Leonardo Marras (assessore al turismo della Regione Toscana), Aldo Cursano (vice presidente nazionale Fipe), Silvio Moretti della direzione lavoro Fipe, Gessica Beneforti, segretaria regionale Cgil Toscana, coordina il giornalista Claudio Figaia. Alle 22 il concerto del ‘Suonificio Apuano’.

Sabato dalle 22 il concerto degli ‘Ora 4 acustic band’. Domenica alle 18 si parlerà di ‘Massa Carrara nelle politiche regionali’ con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il segretario generale Cgil Toscana Rossano Rossi, la vice sindaca Roberta Crudeli, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti.

Partecipano il segretario generale della Cgil Del Vecchio, Andrea Figaia, segretario generale aggiunto Cisl Toscana Nord, Franco Borghini (segretario generale Uil Lucca Massa Carrara, il presidente della delegazione di Confindustria Matteo Venturi, il presidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva, coordina il giornalista Massimo Braglia. Alle 21 incontro in parole e musica incredibili, ‘Una forma di egemonia culturale nell’Italia repubblicana’ con Federico Bogazzi, Contatto Radio Popolare network e il docente dell’università di Pisa Alessandro Volpi.