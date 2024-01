Le eccellenze fra i banchi. Nardini e Arrighi a Fossone e la visita dell’istituto ’Tacca’

Tour nelle scuole della sindaca Serena Arrighi e dell’assessora regionale Alessandra Nardini in vista della partenza degli Its. Ma è stata anche l’occasione per portare un saluto a Fossone alla primaria Pascoli e alla scuola dell’infanzia Taibi. Arrighi e Nardini hanno visitato dapprima la scuola del marmo Tacca, e nella sede di Confindustria hanno poi incontrato il presidente Matteo Venturi e studenti e insegnanti dell’Its Neomech23. "Ringrazio l’assessora Nardini per la vicinanza che sempre dimostra per il nostro territorio – commenta la sindaca Arrighi –occasioni come quella di oggi sono un modo per toccare con mano i tanti punti di forza delle nostre scuole, ma anche per vedere con i propri occhi cosa serva per migliorarle ancora".

"Ho accolto volentieri l’invito della sindaca a visitare alcune scuole di Carrara ed il percorso Its che, per la prima volta quest’anno, è stato attivato – aggiunge l’assessora Nardini –. Sono davvero orgogliosa di questo risultato perché Massa Carrara era il solo territorio provinciale toscano a non aver mai avuto un percorso Iits, un percorso biennale post diploma che rappresenta una grandissima opportunità dal punto di vista occupazionale. Mi fa sempre piacere visitare le scuole, perché credo sia un ottimo modo per rendersi conto dei bisogni dei vari territori e provare di conseguenza a dare risposte. Ho potuto toccare con mano l’importanza della scuola del marmo che credo sia necessario valorizzare e visitare anche la scuola primaria e la scuola dell’infanzia di Fossone, un fiore all’occhiello dell’offerta scolastica carrarina".