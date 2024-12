Le eccellenze dello sport. Il Coni accende i riflettori

Sarà Aulla la “capitale dello sport” con la manifestazione in programma domani per consegnare le benemerenze del Coni. Un evento promosso dal presidente regionale Coni Simone Cardullo e dal delegato di Massa Carrara Vittorio Cucurnia, dal sindaco Roberto Valettini e dalla delegata allo sport del comune di Aulla Giada Moretti. Dalle 17,30 nella sala consiliare numerose saranno le onorificenze assegnate ad atleti e dirigenti apuani che si sono particolarmente distinti in campo nazionale e segnalati direttamente dal Coni centrale. Valettini e Moretti sottolineano la sintonia della manifestazione "con l’operato e l’anima" dell’amministrazione, attenta allo sport in tutte le sue forme. Ricordano i nuovi spazi realizzati per le attività sportive, la promozione attraverso molte manifestazioni che hanno visto in campo le associazioni locali e campioni internazionali, la particolare attenzione per lo sport paralimpico".

La decisione di portare in Lunigiana quest’anno la giornata dedicata alle eccellenze sportive provinciali, spiega Vittorio Cucurnia, vuole sottolineare "il profondo spirito collaborativo del Coni con l’intero territorio provinciale, che non è solo costiero, ma si estende anche in un vivace entroterra montano". "La Lunigiana – sottolinea – ha dato importanti contributi allo sport provinciale, a livello regionale e nazionale, con atleti di varie discipline e manifestazioni sportive ormai entrate stabilmente nei rispettivi circuiti sportivi. Un esempio è il premio Scarabello, che in pochi anni ha saputo imporsi a livello nazionale". Attese autorità civili e militari, tra cui il presidente regionale del Coni Simone Cardullo.

Le onorificenze. La Stella di Bronzo per i dirigenti darà consegnata a a Giacomo Betti del Tennistavolo Apuania e Domenico Cassina di Federscherma, la Stella d’Argento a Francesco Bajni (Federsci), la Stella d’Oro a Stefano Sarti (Fipsas). Tra gli atleti la Medaglia di Bronzo al valore sportivo a Valter Basteri (tiro con l’arco) e l’olimpionico carrarese del salto in lungo, Emmanuel Chiebuka Ihemeje, in forza al gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare.