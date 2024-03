Le donne nello sport. Il racconto delle atlete

Appuntamento con ’Donne e Sport’ oggi, alle 17,30, a Villa Cuturi di Marina di Massa in occasione della festa della donna. L’iniziativa è organizzata da Soroptimist International Club Apuania, patrocinata dai Comuni di Massa, Carrara, Montignoso e dalla Provincia di Massa Carrara e promossa dal Consorzio Balneari Massa e dall’associazione Massup1530. L’idea nasce dalla nuova associata del club, Itala Tenerani, per valorizzare le donne della provincia che si sono distinte in una specialità sportiva. "Ho accolto con piacere l’invito delle Soroptimist – spiega Tenerani, nota imprenditrice – per creare un evento che facesse emergere quanto sia importante e impegnativo fare sport a livello agonistico per le donne. L’auspicio è che anche in futuro si possano realizzare manifestazioni che abbiano come obiettivo la valorizzazione della donna". Dopo i saluti da parte della presidente di Soroptimist, Angela Bertocchi, del presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, di Roberto Acerbo, assessore allo sport di Massa, e Lara Benfatto, assessore al turismo di Carrara, la giornalista Laura Sacchetti intervisterà sette atlete professioniste. Racconteranno la loro esperienza Francesca Baldini (tennis), Michela Barotti (atletica), Sara Bonuccelli (pole dance), Valentina Buttini (calcio), Maria Stella Masocco Buffon (lanci), Sara Tognini (ultramaratona) e Jessica Nista (atletica). Al termine rinfresco con intrattenimento musicale a cura di Freakybea.