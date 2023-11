Le delizie di Alessia, un’eccellenza. Il bar riconfermato dal Gambero Rosso

Per il secondo anno consecutivo la rivista bar italiani ‘Il Gambero Rosso’ ha scelto il bar pasticceria ‘Le delizie di Alessia’ come eccellenza. Il locale di Alessia Rossi di via Nazario Sauro a Marina di Carrara ha ottenuto due tazzine e due chicchi di caffè, ed è l’unico di Carrara ad essere stato scelto come punto di eccellenza. "Un locale con spazi comodi, soprattutto nel dehors e nel piacevole giardino sul retro, molto gettonato per colazioni, aperitivi e piccoli eventi – si legge nella recensione della prestigiosa rivista –. Ad accogliervi all’interno è invece un lungo banco, carico di ghiottonerie. Il buon inizio di giornata qui è garantito da ciambelle, bomboloni, danesi, sfoglie al riso, croissant in varie farciture (oltre agli impasti classici al burro, non mancano quelli ai cereali o veg). Poi monoporzioni, mignon, cioccolateria e un ampio assortimento di biscotteria secca, perfetto per accompagnare un tè o una cioccolata calda (di buon livello pure caffè e cappuccini). Tranci di pizze in pala, sfoglie e focacce farcite per soddisfare un languorino ad ogni ora. La sera ci si rilassa con un calice di vino o un buon cocktail preparato da abili barlady". Soddisfatta della recensione la titolare Alessia Rossi.

"Per il secondo anno consecutivo eccoci menzionati nella guida del Gambero Rosso – dice Alessia –. Un fantastico riconoscimento per il nostro locale, che da anni grazie a tutto lo staff, è un punto di riferimento per gli amanti del buon caffè e della pasticceria. Grazie di cuore a chi ci sceglie ogni giorno, e ancora e al nostro staff sempre in crescita e sempre più bello". Il bar pasticceria Alessia lo ha aperto nel 2014 per coronare il sogno che condivideva con il fratello, poi scomparso. Il locale oggi molto raffinato è stato ricavato all’interno dello storico bar Gustin. "Cercavo un fondo per aprire la mia pasticceria e quando ho visto il locale ho capito che era quello giusto – dice Alessia –, appena entrata ho visto come sarebbe diventato: un luogo accogliente dove puoi bere un buon caffè e rilassarti. Nel bar lavoriamo in otto e lo standard è molto elevato, facciamo continuamente dei corsi di perfezionamento. Io personalmente sto finendo quello da sommelier perché vorrei fare più degustazioni, ormai siamo anche enoteca. E poi c’è Giacomo Rossi, il nostro cioccolatiere che è bravissimo".

E non è tutto perché Alessia Rossi a breve aprirà un altro locale. "Sto cercando un fondo per aprire una nuova rivendita – conclude Alessia –, ma devo ancora trovare il locale adatto. Voglio che sia un luogo a cui dare un’identità come alle Delizie, non solo un punto vendita per riempire il cassetto".