Le conferenze gratis: "La cultura aperta a tutti"

CARRARA

Un bugdet sostanzialmente come gli altri anni, un bilancio a cui contribuiscono istituzioni, società partecipate e aziende private grandi e piccole. Con-Vivere- Comeha spiegato il presidente Enrico Isoppi – è il festivaldel territorio. Pertanto incontri, seminarim, lectio magistralis sarannotutti gratuiti, proprioper invitare chiunque ad assistere. "La piazza deve essere aperta – ha spiegato Emanuela Mazzi –. Il biglietto per quanto di basso costo rappresenta un filtro che nella cultura non deve avere"- "Ho ereditato questa tradizione – ha agfgiunto Isoppi – e la Fondazione si assumerà l’onore dell’evento".

Da ricordare che anche quest’anno i giovani sono invitati a partecipare alla buona riuscita del festival come volontari o tirocinanti. Due modalità rivolte ai giovani per essere presenti ‘in prima fila’ agli eventi più importanti, incontrare i relatori. Volontari e tirocinanti prendono parte ad alcune delle attività chiave nell’organizzazione del festival che possono andare dall’accoglienza del pubblico alla fotografia, oppure la gestione della location e ancora essere un punto di riferimento per tutte le informazioni. Le domande entro lunedì 31 luglio a mano, nella sede della Fondazione CrC a Palazzo Binelli, via Verdi 7 a Carrara, o per email scrivendo a [email protected]