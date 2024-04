Le campionesse Trevisan e Paolini sui campi da tennis della Doganella

La città rafforza in questi giorni il suo speciale legame con il tennis: non è solo la culla di Lorenzo Musetti ma sta anche ospitando in questi giorni gli allenamenti di diverse giocatrici tra le prime 100 al mondo. Al centro sportivo della Polizia Municipale è infatti in corso, fino a sabato, il raduno della Fed Cup, la coppa Davis femminile: le migliori tenniste azzurre sono impegnate in sessioni di allenamento dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. E tra loro ci sono anche le toscane Trevisan e Paolini, quest’ultima fresca vincitrice del Master 1000 di Dubai e numero 14 del mondo. In questi giorni, sempre al centro sportivo della Doganella, si sta preparando alla stagione sulla terra rossa la giocatrice italo-russa Samsonova, cresciuta in Italia, “Luda” preparerà sui campi di via XX Settembre la sua partecipazione ai torneo del Foro Italico e del Roland Garros. Iniziative di alto profilo rese possibili dall’impegno ormai trentennale del gruppo sportivo della Polizia Municipale e dalla collaborazione con il tecnico Danilo Pizzorno, eccellenza internazionale del tennis. Un fermento al Centro Sportivo Comunale che rientra nell’ambizioso progetto di dare visibilità al tennis e avviare tanti ragazzini del quartiere Doganella e di Carrara a questo sport. Sono già circa 60 i ragazzi che si allenano settimana sotto la guida attenta dell’esperto maestro Noci mentre circa venti sono gli agonisti, seguiti con la supervisione dei tecnici dell’Accademia Tennis Apuano.

E finita la scuola inizierà un Camp Estivo che proporrà ai bimbi un’attività ludico sportiva multidisciplinare dalle 8 alle 15. Le fasce orarie della pausa pranzo e serali sono e saranno invece rivolte agli adulti che possono praticare tennis sia in autonomia che con l’ausilio di un maestro. Svariate le possibilità del Centro della Doganella, dall’agonismo al professionismo, fino al Tennis in carrozzella.