Le associazioni per gli alluvionati Raccolta aiuti per l’Emilia Romagna

Le associazioni di solidali per mandare aiuti agli alluvionati dell’Emila Romagna. L’obiettivo è raccogliere beni, prodotti di prima necessità generi alimentari nello specifico a lunga conservazione da inviare agli abitanti delle zone colpite. A unirsi in questo gruppo ci hanno pensato Asd Afaph, Odv Afaph, Vab Massa e Vab Carrara, Croce Oro Massa, Cral Solvay. Questo sodalizio rivolge il proprio appello alla cittadinanza. Il materiale verrà consegnato direttamente ai Comuni affinché distribuiscano quanto raccolto nei paesini limitrofi. La situazione aggravata anche dall’esondazione di altri fiumi, non sarà di facile superamento. Per cui fatevi avanti. Il punto di raccolta è al Parco della Comasca di Ronchi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e mercoledì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17. "Noi – ha dichiarato Daniele Carmassi, presidente Odv Afaph – abbiamo già consegnato alla Vab del materiale e speriamo tanti seguano l’esempio delle associzioni locali. Dobbiamo stare vicino a queste popolazione e fare fronte comune affinché possano al più presto ad una vita normale e sicura". V.b.