Le Apuane e le sue meraviglie. Puntata speciale di ’Massa Picta’

Torna la rassegna cultural gastronomica ’Massa Picta’, voluta e promossa dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è per oggi, alle 18.30, a ingresso libero con degustazione gratuita, nel giardino rinnovato di Villa Rinchiostra. Il tema dell’incontro riguarda ’Le Apuane, la montagna massese e il cielo sopra Massa’, condotto dal giornalista Fabrizio Dìola (nella foto con una poiana). Tanti gli ospiti che partecipsno a questa puntata: Andrea Tagliasacchi, presidente del Parco Alpi Apuane; Andrea Ribolini, guida ambientale escursionistica (Gae); Gioia Giusti, direttrice artistica del festival ’Musica sulle Apuane’; Laura Angeloni di Cava Valsora e per l’Associazione Ornitologica Apuana ci saranno il generale Massimiliano Terraveglia, allevatore esperto di rapaci, divulgatore a carattere nazionale dell’arte della falconeria e consulente faunistico della Regione Toscana e Cites, Daniele Pisani, allevatore esperto di pappagalli di grande e media taglia di tutti i continenti, e il presidente dell’Associazione Ornitologica Apuana Luciano Bandinelli. Non mancheranno gli amici animali, in particolare ci saranno pappagalli e alcuni piccoli rapaci che il pubblico potrà ammirare in sicurezza. L’Associazione Ornitologica Apuana è tra le più importanti della Toscana e rientra nella Federazione Ornicoltori Italiana onlus.

Le Apuane sono note per le bellezze naturali e per la ricca e rinomata biodiversità. Ospitano infatti diversi habitat che vanno dalle foreste di faggio e castagno a praterie alpine e rocce calcaree. La varietà degli habitat contribuisce alla diversità di specie di uccelli presenti. Alcuni di questi habitat sono protetti all’interno del Parco regionale delle Alpi Apuane, istituito per conservare la biodiversità e il patrimonio naturale della regione. Le Apuane rappresentano quindi un’importante area per la conservazione della fauna avicola e un’ottima destinazione per gli amanti della natura e del birdwatching. Al termine dell’incontro ci sarà una degustazione gratuita a cura dell a cura delle lady chef dell’Associazione cuochi di Massa Carrara.