Le aperture di fortezze e castelli

Nella terra dei castelli l’arrivo dell’estate coincide con un più ricco calendario di aperture. Tra le colline che da secoli sono state dimora dei Marchesi Malaspina, svettano ancora alte torri o mura di cinta che hanno visto fronteggiarsi le milizie delle grandi potenze vicine alla Lunigiana, oppure hanno ospitato le nobili corti medievali. Da Aulla a Pontremoli, un itinerario di un paio di giorni permette di visitare tutti quelli regolarmente aperti. Si comincia con la Fortezza della Brunella: l’antica fortificazione militare, che la tradizione vuole commissionata dal condottiero fiorentino Giovanni dalle Bande Nere, domina dall’altura del Parco della Brunella la confluenza tra il fiume Aulella e il Magra. L’imperdibile vista dalla terrazza spazia dalle Apuane agli Appennini. La fortezza è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30, con ingressi ogni 45 minuti a partire dall’apertura. Lasciata la sponda sinistra del Magra, ci addentriamo nelle terre dello Spino Secco per raggiungere il Castello di Lusuolo: l’antica fortezza malaspiniana, presidio dei fiorentini in Lunigiana, sorge su colle insieme all’omonimo borgo, attraversato dalle vie di pellegrinaggio e spostamento medievali che a Lusuolo trovavano uno dei guadi del fiume Magra. Il castello è visitabile tutti giorni dalle 10 alle 12.30 e nel weekend anche al pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, con ingressi ogni 45 minuti a partire dall’apertura. Per tutta l’estate sarà visitabile anche il Castello Malaspina di Monti, con la sua collezione di arredi d’epoca e armi. Unico maniero ancora di proprietà dei Malaspina dello Spino Secco, sorge sul Monte di San Simone in apertura della Valle del Taverone. Il Castello di Monti sarà aperto tutte le domeniche di luglio e agosto con prenotazione obbligatoria (per orari e prenotazioni, contattare Sigeric – 331 8866241, [email protected]).