"Le alternative ci sono". L’opposizione dialoga e cerca altre aree idonee

L’opposizione apre al dialogo e al confronto ma ora il problema sono davvero i tempi stretti per decidere dove e come fare la nuova Questura, per non perdere 30 milioni di euro. Partecipazione, tempo, soldi e spazi: sono i 4 temi su cui ha puntato il dito il capogruppo di Massa è un’altra cosa, Ivo Zaccagna: "Poca attenzione e cura da parte dell’amministrazione nella partecipazione del consiglio. Sono mancate comunicazione, condivisione e partecipazione a quelle che erano le problematiche riscontrate nel trovare un’area idonea, naufragata la proposta dell’ex Banca d’Italia. Siamo disponibili a aprire un dialogo per il bene della città e della Polizia, per garantire un luogo idoneo e migliorare la sicurezza di tutta la città. Ma possiamo farlo in zone con strutture da recuperare: spero che il sindaco prenda in considerazioni la nostra apertura e la nostra propositività per non venire poi a rinfacciare che siamo sempre quelli del no".

Marco Guidi, consigliere di Fratelli d’Italia, stigmatizza in prima battuta la diffusione sui social del rendering proprio mentre era in corso la riunione in Prefettura: "Abbiamo almeno scoperto che l’area del Parco degli Ulivi è stata scelta dal Comune di Massa e proposta ai tecnici del Ministero che l’hanno individuata come plausibile. Quindi non è stata una scelta del Ministero. Sebbene ci sia unanimità sulla volontà di dare a Massa una nuova Questura, restiamo contrari al luogo scelto. La zona non ha infrastrutture tali per sopportare un ulteriore carico urbanistico, è una zona residenziale satura per parcheggi e viabilità. Stiamo lavorando a delle alternative da presentare: c’è l’ex magazzino del vecchio ospedale di Massa, utilizzato nel periodo Covid come drive through, che ha 2.780 metri quadrati, uno spazio pubblico su cui basta intavolare una discussione con Asl e Regione che potrebbe anche riqualificare la zona, vicina al centro. Altrimenti la vecchia caserma dei vigili del fuoco. Non diciamo solo no ma presentiamo alternative valide".

"Un incontro conoscitivo "che forse sarebbe stato più utile mesi fa – incalza Daniela Bennati del Polo Progressista –, non certo mettendomi di fronte a quella che sembra una decisione presa. Se i cittadini e i consiglieri fossero stati messi al corrente dei vari passi forse avrebbero avuto tutti gli strumenti per spiegare e capire. Però non escludo che i tempi per le alternative non ci siano più: saranno strettissimi, ma ora abbiamo gli elementi corretti per valutarle. E visto che anche quella del Parco degli Ulivi è per ora un’idea, allora abbiamo spazi per pensare ad altre. Non vorrei che dietro a tutta questa fretta ci fosse anche Carrara che potrebbe arrivare prima di noi su quelle risorse". "Il progetto, che durante l’incontro è stato spiegato meglio non ci convince – conclude Stefano Alberti del Partito Democratico – e sono convinto che se ci fossimo messi a un tavolo mesi fa, quando è naufragata l’ipotesi ex Banca d’Italia, avremmo potuto trovare tutti insieme una soluzione condivisa. Continuiamo la nostra battaglia perché nel Parco degli Ulivi ci sembra una soluzione innaturale e impattante sotto il profilo urbanistico".

FraSco