Lavori sulla Sp 37 per manutenzioni

La circolazione veicolare viene interrotta lungo la Strada Provinciale 37, Pontremoli-Zeri-Sesta Godano, in prossimità dei ponti al km 3,900 e 5,950, a partire da domani fino al 19 giugno con orario dalle 8.30 alle 13.20 e dalle 13.50 alle 19. Lo prevede un’ordinanza adottata dal Settore Tecnico della Provincia per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alle due strutture e che resta in vigore, comunque, fino al termine dei lavori. L’intervento rientra in un finanziamento complessivo di 456mila euro che interessa anche un terzo ponte sulla Sp 58 di Ugliancaldo ed è relativo a una somma ricompresa all’interno delle tranche che l’amministrazione provinciale aveva ricevuto dal Ministero delle infrastrutture, a seguito del monitoraggio effettuato a suo tempo sui ponti e viadotti, per le annualità dal 2021 al 2023 per la messa in sicurezza per un totale di 9 milioni 657 mila euro.