Marina di Carrara, rivoluzione traffico per i lavori. Mesi di divieti di sosta lungo il viale Colombo

Carrara, 10 marzo 2024 – Il waterfront prepara la “rivoluzione” visibile nel legame tra porto e città. Partono domani i lavori del lotto 1 e 2, gli interventi che andranno a ridisegnare parte della zona di Marina di Carrara che costeggia il mare.

Un intervento, finanziato dall’Autorità portuale con fondi Pnrr, ministeriali, regionali e della stessa Autorità, che servirà a rendere più funzionale l’accesso al porto riqualificando tutto l’asse viario di viale Colombo e viale da Verrazzano.

Nello specifico il progetto prevede di realizzare due nuove rotatorie. La prima dove i viali Colombo e da Verrazzano si incrociano con il viale XX Settembre, davanti alla scultura del Buscaiol che dovrà essere rimossa durante i lavori e poi riposizionata. La seconda all’intersezione con via Modena, con la conseguente riqualificazione funzionale e ambientale di viale Colombo.

È prevista anche una modifica al tracciato della ferrovia, che sarà portata all’interno dello scalo e la creazione di un nuovo ponte di accesso al porto. Il tutto per un totale complessivo di quasi 28milioni di euro. Il secondo ambito progettuale interessa la riqualificazione dell’asse viario composto dai viali da Verazzano e Colombo e l’intersezione con via Rinchiosa.

Tra gli obbiettivi principali ci sono la riorganizzazione del sistema di viabilità esistente, con la realizzazione del nodo viario viale Zaccagna - viale da Verazzano via delle Pinete, separando il flusso veicolare da quello di pedoni e ciclisti. La durata prevista dei lavori è di 520 giorni naturali dalla consegna del cantiere.

«La passeggiata lungo la diga foranea è quasi pronta e quando sarà riaperta sarà un grande centro di attrazione perché non esiste nulla di simile in tutta questa zona – commenta la sindaca Serena Arrighi –. I lotti 1 e 2 serviranno invece non solo a rendere più funzionale l’accesso al porto, ma riqualificheranno tutto l’asse viario di viale Colombo e viale da Verrazzano con importanti ricadute per tutta la città. Come amministrazione possiamo poi contare sul pieno supporto dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, che presto darà il via a un concorso di idee per ripensare gli ultimi due tasselli dell’interfaccia tra porto e città. Sto parlando degli ambiti 3 e 5, ovvero tutta l’area adiacente a via Rinchiosa, compresa la zona del comprensorio del faro, e quella tra le foci del Carrione e del Lavello – conclude la prima cittadina –. Crediamo che tra la nuova passeggiata lungo la diga foranea e viale Colombo possa esserci spazio per andare a immaginare una moderna Marina, che alla stregua di tantissime località turistiche, possa ospitare locali e tante attività ricreative. Tra le foci di Carrione e Lavello immaginiamo invece un luogo pubblico, sempre accessibile e bene illuminato, che possa ospitare in futuro manifestazioni artistiche e culturali".

A realizzare l’intera riqualificazione degli ambiti 1 e 2 del waterfront sarà il raggruppamento di imprese composto da ‘Società Edilizia Tirrena Set’, ‘Agnese Costruzioni Spa, ‘Varia Costruzioni’, ‘Cav. Emilio Giovetti’.

Per consentire l’inizio dei lavori il comando di polizia municipale con apposita ordinanza ha stabilito che da domani e fino al 30 giugno, ci sarà un restringimento della carreggiata stradale e un divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione per tutti i veicoli in viale Colombo, nei pressi dell’intersezione con via Modena.

Nella fase 2 è previsto un restringimento della carreggiata stradale e un divieto di sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli in viale Colombo nei pressi dell’intersezione con viale XX Settembre. Nella fase 3 un restringimento della carreggiata stradale e un divieto di sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli in viale Colombo, nel tratto tra viale XX Settembre e via Parma.

Durante la fase 3 in viale Colombo, nel tratto compreso tra via Parma e viale XX Settembre, sarà istituito per tutti i veicoli che percorrono questo tratto di strada e che giungono in prossimità delle varie intersezioni, un obbligo di proseguire diritto o svoltare a destra, dove possibile. È istituito, inoltre, un obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli che si immettono in viale Colombo provenendo da via Nazario Sauro, via Volpi, via Salvetti e via Rinchiosa. E domani la città comincerà a provare la convivenza con i cantieri del waterfront.