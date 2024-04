Lavori in corso per migliorare l’illuminazione

A

Lavori in corso nel comune, per quello che riguarda illuminazione, ma anche grandi opere pubbliche. Continuano i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo Bottero, con il miglioramento delle luci del campo sportivo. Non solo, nuove luci led sono state sistemate in Via degli Orti e Via Marconi e i lavori di sostituzione della pubblica illuminazione proseguono in direzione Ponte Magra.

Proseguono spediti anche i cantieri delle grandi opere a Villafranca, con l’ultimo lotto del complesso scolastico di secondo grado e del centro polifunzionale di via Alighieri, che sorgerà al posto del vecchie scuole elementari. Queste ultime in particolare sono opere molto attese. E’ ormai arrivato quasi a compimento l’enorme plesso scolastico che ha avuto una storia così travagliata: chi passa davanti alla scuola può vedere un polo scolastico di tutto rispetto, che niente ha a che vedere con il vecchio scheletrone. Il nuovo liceo è colorato, sicuro e soprattutto funzionale. Ospita i ragazzi del liceo Da Vinci e quelli del grafico Pacinotti Belmesseri.

Se i finanziamenti arrivano dalla provincia, il comune ha preso in carico, con una convenzione, la progettazione, la direzione lavori e la gara di appalto. Enorme, da sempre, è stato diviso in vari lotti. Gli studenti comunque hanno a disposizione grandi aule e molti laboratori, tutti i confort di una struttura nuova e sicura. Presto, con il termine dell’ultimo lotto, si aggiungeranno nuove aule e laboratori. C’è tanta attesa anche per un moderno edificio polifunzionale per le famiglie che offrirà servizi diversi. Sarà costruito dove un tempo c’erano le vecchie scuole elementari. Dichiarate inagibili dal punto di vista sismico, sono state abbandonate da anni, a favore del nuovo istituto comprensivo. L’edificio vecchio, enorme, ha ospitato le attività di alcune associazioni, ma da tempo era in stato di degrado. Il Comune si è mosso e ha ottenuto i contributi per demolirlo e realizzare al suo posto un centro polifunzionale, per due milione e mezzo a fondo perduto. La demolizione è stata terminata: in corso i lavori del nuovo edificio.

M.L.