Lavori di Gaia, chiusi gli uffici comunali

Domani, dalle 8.30 alle 17, è in programma un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Montignoso a opera di Gaia. Pertanto verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade delle località Piazza e Piano: via Silvio Guadagni, via Palmenzone, via Gabbiano, via Borella, via Roma, piazza Paolini, via Fondaccio, via Gianfranceschi, via Sant’Eustachio, via Chiavica, via Cozzanello e zone limitrofe. Gli utenti interessati sono circa duecento.

Il Comune di Montignoso, al tal proposito, con ordinanza sindacale per motivi igienico-sanitari, vista l’impossibilità di utilizzare i servizi igienici sia da parte del personale dipendente sia da parte di eventuali utenti, è stato disposta la chiusura degli uffici comunali per domani, mercoledì, a causa della sospensione della fornitura di acqua per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale previsti a opera di Gaia fino alle ore 17.