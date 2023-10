Lavori di Gaia alla rete idrica. Niente acqua potabile in molte zone della città

Continua l’opera di Gaia per migliorare la rete idrica. Dalle ore 21 di martedì prossimo fino alle ore 7 di mercoledì è previsto un intervento manutentivo straordinario nel comune di Massa. Verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade e località: via Dalmine, via dei Ciliegi, via Gioconda, via Marchetti, via Marina Vecchia, viale Roma, via Romana, via Silvio Pellico, via Sotto I Poggi, Largo Roma, Largo Silvio Pellico, via Fantoni, via Taffaria, via Modena, via Mura dei Frati, via Parma, via Arno, via del Balico, via Ferraretto, via Pandolfino e via San Giuseppe Vecchio. Gli utenti interessati sono oltre 2200. Gaia si scusa per gli eventuali disagi.