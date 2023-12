Lavori al Parco Puccinelli. Il cantiere per il restyling

Sono partiti i lavori di riqualificazione del parco Puccinelli, un progetto di restyling finanziato dalla Fondazione Marmo dopo i danni creati allo spazio verde dal downburst del 18 agosto 2022. Il progetto da 500mila euro è stato disegnato dall’architetto Roberta Menconi e prevede la messa a dimora di nuovi alberi, giochi per bambini, un percorso fitness, e il ripristino dei giochi d’acqua. "È un intervento a cui teniamo particolarmente e in cui abbiamo investito molte energie e risorse perché ci permetterà di restituire alla città un suo luogo identitario – dice la presidente della Fondazione Bernarda Franchi –, molto amato e frequentato da anziani e famiglie e situato proprio accanto al lungomare, contribuendo alla valorizzazione del territorio". Il progetto è diviso in due lotti: il primo è partito ieri e prevede la messa in sicurezza della collinetta calpestabile, la pulizia delle vasche, i giochi d’acqua, la pulizia delle sculture esistenti, nuovi giochi accessibili, pavimentazione di gommata, un percorso fitness. Il secondo lotto è previsto per la fine 2024. Ad inaugurare il cantiere c’erano le tre ditte locali che si occuperanno della prima fase dei lavori, lo studio di architettura di Roberta Menconi, il responsabile della sicurezza di cantiere, e per Nausicaa Mikado Menconi e Benedetto La Rosa. Il parco è stato chiuso per due terzi lasciando fruibili ancora due aree dei settori gioco sul lato della Rotonda.