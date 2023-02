Lavori a Rometta per la sicurezza di via Selva

Un‘opera pubblica necessaria e attesa da tempo nella frazione di Rometta. In questi giorni sono iniziati i lavori di riqualificazione di tutto il fondo stradale di via Selva, con regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche in Via Selva, a monte dell’abitato. "E’ una strada interna che già nel passato aveva creato problemi – spiega Giovanni Poleschi, vicesindaco di Fivizzano – specie in occasione di eventi alluvionali. Vi si accumulava molto materiale, pietre e legname di vario genere trasportati dalle acque piovane, arrecando danni e provocando dissesti lungo l’arteria e nelle proprietà limitrofe". Per la realizzazione dell’intervento è prevista una spesa di circa 26.000 euro.

Roberto Oligeri