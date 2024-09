Laurea con lode in Matematica per Fabio Bordigoni

ll ventunenne Fabio Bordigoni (nella foto), studente della Scuola Normale Superiore di Pisa, si è laureato con lode in Matematica, discutendo la tesi dal titolo "Dinamica di point vortex perturbata da rumore", assistito dal professor Franco Flandoli in qualità di relatore. Fabio si era già distinto alle superiori, componente della squadra allenata dal professor Giuseppe Pezzica del Liceo scientifico ’Marconi’ di Carrara, per le numerose vittorie, individuali e a squadre, ottenute alle competizioni nazionali della matematica e per aver ottenuto l’ammissione alla prestigiosa Scuola Normale Superiore di Pisa, risultando primo assoluto al concorso di ammissione alla classe di scienze (Matematica, Fisica, Informatica, Chimica, Biologia). I complimenti della redazione si uniscono a quelli dei familiari e degli amici.